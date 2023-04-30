Сергей Кирьяков: мы так дойдём до того, что скоро будут прыгать с моста из-за судейства

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о судействе в российском футболе.

«С судейством проблемы, и большие, это видно невооружённым взглядом. Руководителям корпуса надо внимательнее и строже относиться к ошибкам арбитров. Потому что у людей складывается мнение, что одних тащат, а других «топят». Чтобы не было таких разночтений, надо приходить к какому-то общему знаменателю, трактовать правила одинаково. У нас так не происходит: одни и те же эпизоды оцениваются судьями по-разному. Надо их самих судить за грубые ошибки. Переводить в низшие лиги, наказывать. А что делать? Такая практика всегда была. Вопросы тут к тем, кто руководит нашими судьями.

Болезненная реакция на их ошибки? Да, возмущаются все: футболисты, тренеры, руководители клубов, журналисты. Кто-то подаёт в отставку с руководящей должности в клубе, кто-то обещает «мочить» судей в телевизоре. Мы так дойдём до того, что скоро будут прыгать с моста с камнем на шее, суицид начнётся из-за судейства. Чтобы до этого не доводить, надо снизить градус обсуждения этого вопроса. Может, собраться ещё раз руководителям РФС и судейства, поговорить, высказать друг другу пожелания. Такая работа обязательно нужна. А сейчас из тура в тур ошибки судей накапливаются как снежный ком. Поэтому такая напряжённая обстановка.

Все боятся за свои места на финише сезона? Это понятно. Решающий отрезок сезона, не все справляются с давлением. Но нужно успокоиться, навести в судейском вопросе порядок. Сейчас мы не очень зависим от ФИФА и УЕФА, нет еврокубков. Есть время со всем этим разобраться внутри нашего футбола. Главное — работать с клубами, успокаивать их, звонить, извиняться, если допущены грубые ошибки. Должен быть диалог между всеми сторонами. Поэтому первая задача — снизить градус напряжения вокруг проблемы, вторая — работать над устранением ошибок», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».