«Вольфсбург» разгромил «Майнц» в матче 30-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и «Майнц». Команды играли на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. «Вольфсбург» одержал крупную победу со счётом 3:0.
На пятой минуте отличился датский нападающий хозяев Йонас Винд. Через девять минут защитник Себастиан Борнау увеличил преимущество «Вольфсбурга». На 28-й минуте Винд оформил дубль — 3:0.
«Вольфсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 46 очков после 30 матчей. «Майнц» находится на восьмой строчке, заработав 45 очков. В чемпионате Германии лидирует мюнхенская «Бавария» (62).
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