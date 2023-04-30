Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: «шпоры» сумели отыграться, но спустя минуту вновь пропустили

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: «шпоры» сумели отыграться, но спустя минуту вновь пропустили
Аудио-версия:
Комментарии

В данные минуты проходит матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск.

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
30 апреля 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Джонс – 3'   2:0 Диас – 5'   3:0 Салах – 15'   3:1 Кейн – 40'   3:2 Мин – 77'   3:3 Ришарлисон – 90+3'   4:3 Жота – 90+4'

На третьей компенсированной к основному времени матча минуте форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон восстановил равенство в счёте — его команда отыгралась с 0:3. Однако всего через 60 секунд его команда снова пропустила — отличился Диогу Жота. Счёт стал 4:3 в пользу «Ливерпуля».

Ранее мерсисайдцы забили два быстрых гола и повели со счётом 2:0 уже к шестой минуте игры. Сперва отличился Кёртис Джонс с передачи Трента Александер-Арнольда, а через две минуты преимущество хозяев увеличил Луис Диас.

На 15-й минуте подопечные Клоппа и вовсе довели счёт до разгромного. С пенальти отличился Мохамед Салах.

За пять минут до конца первой половины встречи «Тоттенхэм» сумел отыграть один мяч — ворота соперника поразил Гарри Кейн.

На 77-й минуте матча усилиями Сон Хын Мина «Тоттенхэм» сумел отыграть ещё один мяч.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023