«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: «шпоры» сумели отыграться, но спустя минуту вновь пропустили

В данные минуты проходит матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск.

На третьей компенсированной к основному времени матча минуте форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон восстановил равенство в счёте — его команда отыгралась с 0:3. Однако всего через 60 секунд его команда снова пропустила — отличился Диогу Жота. Счёт стал 4:3 в пользу «Ливерпуля».

Ранее мерсисайдцы забили два быстрых гола и повели со счётом 2:0 уже к шестой минуте игры. Сперва отличился Кёртис Джонс с передачи Трента Александер-Арнольда, а через две минуты преимущество хозяев увеличил Луис Диас.

На 15-й минуте подопечные Клоппа и вовсе довели счёт до разгромного. С пенальти отличился Мохамед Салах.

За пять минут до конца первой половины встречи «Тоттенхэм» сумел отыграть один мяч — ворота соперника поразил Гарри Кейн.

На 77-й минуте матча усилиями Сон Хын Мина «Тоттенхэм» сумел отыграть ещё один мяч.