«Локомотив» — «Химки»: Руденко отыграл один мяч гостей на 60-й минуте

В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Локомотив» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 60-й минуте отличился нападающий «Химок» Александр Руденко.
В первом тайме, на 27-й минуте, полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук реализовал пенальти. На 52-й минуте второй мяч «Локомотива» забил нападающий Артём Дзюба.
«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 24 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Зенит» (61).
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