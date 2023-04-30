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«Локомотив» — «Химки»: Изидор сделал счёт 5:1 на 76-й минуте

«Локомотив» — «Химки»: Изидор сделал счёт 5:1 на 76-й минуте
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В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Локомотив» выигрывает со счётом 5:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
30 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
5 : 1
Химки
Химки
1:0 Миранчук – 27'   2:0 Дзюба – 52'   2:1 Руденко – 60'   3:1 Дзюба – 71'   4:1 И. Игнатьев – 73'   5:1 Изидор – 76'

На 76-й минуте отличился нападающий хозяев Вильсон Изидор.

В первом тайме, на 27-й минуте, полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук реализовал пенальти. На 52-й минуте второй мяч «Локомотива» забил нападающий Артём Дзюба. Через восемь минут форвард гостей Александр Руденко отыграл один мяч. На 71-й минуте Дзюба оформил дубль. Через две минуты забитым мячом отметился нападающий железнодорожников Иван Игнатьев.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 24 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Зенит» (61).

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