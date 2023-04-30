«Болонья» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Серии А

В матче 32-го тура чемпионата Италии встретятся «Болонья» и «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Симоне Соцца. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Болонья»: Скорупски, Лукуми, Пош, Сумаоро, Схаутен, Фергюсон, Киряькопулос, Моро, Домингес, Орсолини, Барроу.

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Данило, Гатти, Алекс Сандро, Костич, Локателли, Рабьо, Фаджоли, Милик, Кьеза.

В матче первого круга «Ювентус» на своём поле разгромил соперника со счётом 3:0. В составе победителей голами отметились Филип Костич, Душан Влахович и Аркадиуш Милик.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии туринцы располагаются на третьем месте, набрав 59 очков в 31 игре. «Болонья» занимает девятую строчку таблицы Серии А, имея в активе 44 балла.