«Костя, бомбер – это хорошо. Но лучше бы и очки подарили». «Ростов» ответил Геничу
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«Ростов» вступил в словесную перепалку с известным комментатором Константином Геничем после матча 25-го тура со «Спартаком» (1:1). Ростовский клуб остался недоволен работой арбитра на этой игре, и клубная пресс-служба опубликовала несколько постов в телеграм-канале с моментами матча, в которых, по их мнению, судья принял неправильные решения.
Генич высказал мнение, что в этих эпизодах арбитр мог трактовать столкновение как борьбу на скорости. «Ростов» отреагировал на это новым постом в официальном телеграм-канале.
«Костя, бомбер – это, конечно, хорошо. Но лучше бы ещё и очки подарили, ###».
Очевидно, представители клуба сделали отсылку к тому, что несколько дней назад «Спартак» подарил Геничу бомбер из клубного магазина стоимостью ₽ 37 тыс.
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