Балахнин: Карпин — это Карпин. Он всегда ищет причины – поле у него виновато или судья

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о поведении тренеров донской команды после финального свистка матча 25-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:1).
«Когда теряешь два очка на последних секундах матча, трудно воспринимать это адекватно. Поэтому такая нервная реакция у тренеров «Ростова». Так-то команду надо похвалить за игру со «Спартаком», хорошо противостояли такому сопернику. Хотя цифры матча, может, и говорят в пользу красно-белых.
Ну… Карпин — это Карпин. Он всегда так делает, ищет причины. Поле у него виновато или судья. Его надо воспринимать таким, какой он есть. А тут ещё всё на последних секундах произошло, что усугубило реакцию.
Надо быть сдержаннее, мне кажется. Там были обычные для футбола толчки. Игра переместилась к воротам «Ростова». Назначили угловой — «Спартак» сравнял счёт. Я так понял, были вопросы по добавленному времени. Но так сплошь и рядом добавляют», – приводит слова Балахнина «РБ Спорт».
В таблице чемпионата России «Ростов» располагается на второй строчке, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками.
- 30 апреля 2023
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