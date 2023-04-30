Генич – «Ростову»: пересчитайте свои пенальти и ложитесь спать

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на саркастический пост «Ростова» о бомбере и очках.

«Футбольный клуб «Ростов», как бы я вас ни любил – идите лесом. И это я ещё мягко выразился. И я знаю, кто «состряпал» этот пост. Мелковато. Вы точно так же видите «поле», как ищете врагов снаружи. Особенно в моём лице.

Борьба за место в тройке слегка пошатывает ваши нервы и переключает внимание не туда. Пересчитайте свои пенальти и ложитесь спать.

И да, я давно в очках, если вы не заметили. И вижу через них получше вашего. Удачи в следующих матчах.

И да, я понимаю болельщиков, которые оперируют эмоциями. Но КЛУБ! Идущий на втором месте и предъявляющий претензии комментатору за ЭПИЗОД в центре поля – это зашквар.

Ещё и бомбер приплели… Тьфу, блин… разочарование. Чёрный список сегодня пополнится. «Как земля за колхозом» (с)», – написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, «Ростов» раскритиковал решения арбитра матча 25-го тура чемпионата России, в котором жёлто-синие сыграли вничью со «Спартаком» (1:1), опубликовав в телеграм-канале несколько постов с фрагментами матча. Генич, в свою очередь, выразил мнение, что по заявленным эпизодам вопросов к судье быть не должно, на что пресс-служба ростовского клуба отреагировала колкой фразой «Костя, бомбер – это, конечно, хорошо. Но лучше бы ещё и очки подарили».