«Локомотив» вошёл в число лидеров чемпионата по голам, забитым после зимней паузы

Московский «Локомотив» делит с санкт-петербургским «Зенитом» и ЦСКА первое место в Российской Премьер-Лиге по очкам, набранным после перерыва (по 19), Сообщает Opta Sports.
Кроме того, «Локомотив» и «Краснодар» лидируют в чемпионате России по количеству голов, забитых после зимней паузы (по 22).
Несколько минут назад завершился матч 25-го тура РПЛ, в котором встречались московский «Локомотив» и подмосковные «Химки». Железнодорожники одержали крупную победу со счётом 5:1. В первой тайме за «Локо» забил полузащитник Антон Миранчук, реализовавший пенальти. Ещё четыре мяча железнодорожники провели после перерыва: дубль оформил нападающий Артём Дзюба, по голу забили Иван Игнатьев и Вильсон Изидор.
«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка за 25 матчей.
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