Дзюба: это миф, что у меня есть раздражители, но есть неприятный персонаж у «Химок»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о победе в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (5:1). Дзюба оформил дубль.
«Это миф, что у меня есть раздражители и я питаюсь негативом. Сегодня тяжелый матч, понимали, что дома обязаны побеждать «Химки». Первый тайм не совсем качественно получился, за исключением пенальти.
При 2:0 перестали играть, а третий гол сломил «Химки», потом могли забивать уже шестой и седьмой. Должны более качественно играть. Поле прекрасное, агрономам и болельщикам огромный респект. Есть неприятный персонаж у «Химок», но не будем называть фамилии.
В первом тайме было много передач в мою сторону? Мне показалось, что мало передач. Договорились, что будем много атаковать с флангов. Мне кажется, не совсем выполнили план, была задача бежать за спину, много принимать, но и я свои моменты плохо доигрывал. В такие моменты, когда что‑то не получается, гол окрыляет, поэтому блестящая передача, и скорпиончик прошёл. Мне кажется, болельщики любят такие игры», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
- 30 апреля 2023
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