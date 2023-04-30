«Сложно сказать, что это было». Долгов из «Химок» — о разгромном поражении от «Локомотива»
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Нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. «Химки» проиграли со счётом 1:5.
«Сложно сказать, что это было. В какой-то момент голы за голами посыпались. До третьего пропущенного мяча хорошо перекрывали «Локомотив» — особо моментов они не создавали. В первом тайме вообще нечего вспомнить, крое пенальти. Ну ничего, в футболе так бывает», — передаёт слова Долгова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка после 25 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 17 очков. Лидирует «Зенит» (61).
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