«Реал» не планирует сотрудничать с Зиданом. Анчелотти полностью устраивает Переса

Руководство «Реала» не планирует возвращать Зинедина Зидана на пост главного тренера, сообщает Marca.
На данный момент представители мадридцев не связывались с Зиданом. Сообщается, что француз всё ещё надеется поработать с «ПСЖ» или «Ювентусом».
По информации источника, «сливочные» доверяют нынешнему наставнику команды Карло Анчелотти. Боссы клуба советуются с итальянцем по вопросам подготовки к следующему сезону.
У Анчелотти и Флорентино Переса сейчас прекрасные отношения. Итальянский специалист намерен отработать в «Реале» до конца контракта, несмотря на интерес со стороны сборной Бразилии. Срок соглашения Анчелотти с мадридским клубом истекает летом 2024 года.
Ранее появилась информация, что Зидан ведёт переговоры о возвращении в мадридский клуб. Стороны прекратили сотрудничество летом 2021 года, и с тех пор француз не работал ни в одной команде.
- 30 апреля 2023
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