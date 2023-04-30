«Реал» не планирует сотрудничать с Зиданом. Анчелотти полностью устраивает Переса

Руководство «Реала» не планирует возвращать Зинедина Зидана на пост главного тренера, сообщает Marca.

На данный момент представители мадридцев не связывались с Зиданом. Сообщается, что француз всё ещё надеется поработать с «ПСЖ» или «Ювентусом».

По информации источника, «сливочные» доверяют нынешнему наставнику команды Карло Анчелотти. Боссы клуба советуются с итальянцем по вопросам подготовки к следующему сезону.

У Анчелотти и Флорентино Переса сейчас прекрасные отношения. Итальянский специалист намерен отработать в «Реале» до конца контракта, несмотря на интерес со стороны сборной Бразилии. Срок соглашения Анчелотти с мадридским клубом истекает летом 2024 года.

Ранее появилась информация, что Зидан ведёт переговоры о возвращении в мадридский клуб. Стороны прекратили сотрудничество летом 2021 года, и с тех пор француз не работал ни в одной команде.