Глава «Локомотива» Нагорных ответил на вопрос о продлении контракта с Дзюбой

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном продлении контрактов с футболистами команды, в частности с нападающими Артёмом Дзюбой и Иваном Игнатьевым.
«Переговоры по новым контрактам? Всё замечательно. У нас хорошие отношения с игроками, агентами. Надеюсь, что до конца сезона все вопросы мы решим. Сейчас работаем даже с небольшим опережением времени.
Мы с Дзюбой договорились, что поставим все точки после окончания сезона.
Игнатьев? У всех есть шанс и время. Поздравляю Ваню с голом, всё в процессе», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Артём Дзюба провёл восемь матчей, в которых забил восемь мячей и оформил четыре голевые передачи. Также на счету нападающего две игры в Фонбет Кубке России.
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