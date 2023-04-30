В «Локомотиве» отказались комментировать информацию о возможном возвращении Мухина
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных не стал комментировать информацию о возможном возвращении полузащитника Максима Мухина из ЦСКА.
«Что касается возвращения Мухина, то не буду комментировать слухи. До лета ещё есть время», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Максим Мухин перешёл из «Локомотива» в ЦСКА в 2021 году. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник провёл 16 матчей, в которых отметился одни забитым мячом и оформил две голевые передачи. Также на счету футболиста семь матчей в Фонбет Кубке России, в которых у него не было результативных действий.
ЦСКА (48) занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (32) — 10-е.
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