В «Локомотиве» отказались комментировать информацию о возможном возвращении Мухина

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных не стал комментировать информацию о возможном возвращении полузащитника Максима Мухина из ЦСКА.

«Что касается возвращения Мухина, то не буду комментировать слухи. До лета ещё есть время», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Максим Мухин перешёл из «Локомотива» в ЦСКА в 2021 году. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник провёл 16 матчей, в которых отметился одни забитым мячом и оформил две голевые передачи. Также на счету футболиста семь матчей в Фонбет Кубке России, в которых у него не было результативных действий.

ЦСКА (48) занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (32) — 10-е.