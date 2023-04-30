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Дмитрий Баринов заявил, что «Локомотив» начал с ним переговоры о новом контракте

Дмитрий Баринов заявил, что «Локомотив» начал с ним переговоры о новом контракте
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после матча с «Химками» ответил на вопрос о переговорах с клубом по поводу подписания нового контракта.

«Мы сейчас разговариваем про матч, а вы (обращение к журналисту. — Прим. «Чемпионата») тут про контракт спрашиваете. Представители «Локомотива» встречаются, процесс идёт», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступает за него с сезона-2014/2015. В текущем розыгрыше чемпионата полузащитник провёл 23 матча и забил два гола.

Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и подмосковные «Химки», завершился крупной победой железнодорожников со счётом 5:1. «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка за 25 матчей.

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