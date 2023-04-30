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Баринов объяснил, почему «Локо» показывает хорошие результаты после возобновления сезона

Баринов объяснил, почему «Локо» показывает хорошие результаты после возобновления сезона
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов объяснил, почему «Локомотив» показывает хорошие результаты после возобновления сезона.

«За счёт чего «Локо» удалось прибавить во второй части сезона? [Провели] хорошие сборы и подписали хороших футболистов. В первую очередь хорошо провели сборы. Тренерский штаб дал футболистам уверенность», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После зимней паузы «Локомотив» провёл восемь матчей в чемпионате России, в которых сумел победить шесть раз, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Москвичи были сильнее «Ростова» (3:1), «Ахмата» (1:0), «Краснодара» (3:2), «Пари Нижний Новгород» (4:0), «Оренбурга» (4:1) и «Химок» (5:1). Общая разница забитых и пропущенных «Локомотивом» мячей в последних восьми играх РПЛ – 22:8.

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