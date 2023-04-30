Баринов объяснил, почему «Локо» показывает хорошие результаты после возобновления сезона

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов объяснил, почему «Локомотив» показывает хорошие результаты после возобновления сезона.

«За счёт чего «Локо» удалось прибавить во второй части сезона? [Провели] хорошие сборы и подписали хороших футболистов. В первую очередь хорошо провели сборы. Тренерский штаб дал футболистам уверенность», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После зимней паузы «Локомотив» провёл восемь матчей в чемпионате России, в которых сумел победить шесть раз, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Москвичи были сильнее «Ростова» (3:1), «Ахмата» (1:0), «Краснодара» (3:2), «Пари Нижний Новгород» (4:0), «Оренбурга» (4:1) и «Химок» (5:1). Общая разница забитых и пропущенных «Локомотивом» мячей в последних восьми играх РПЛ – 22:8.