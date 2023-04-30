Клопп – о победе над «Тоттенхэмом»: нужно играть лучше. Нам всё сошло с рук благодаря Жоте

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча 34-го тура чемпионата Англии, в котором его подопечные оказались сильнее «Тоттенхэма» со счётом 4:3.

«В первой половине игры мы показали свой лучший футбол, тайм получился хорошим. Мы пропустили только тогда, когда впервые не должным образом сыграли в защите.

«Тоттенхэм» вообще ничего не меняет. Эта команда продолжает контратаковать, даже проигрывая с разницей в два мяча. Они просто защищаются и используют стандартные положения. Это всё усложняет.

В концовке нам всё сошло с рук благодаря Жоте и его голу. Мы довольны, но я обязан говорить обо всём. Мы должны прибавлять и играть лучше.

У нас с [рефери] Полом Тирни личная история. Я не знаю, что он имеет против нашей команды. Он как-то говорил, что между нами всё в порядке. Мне не кажется, что это правда. Мне непонятно, почему он на меня так смотрит. Да, моё празднование было чрезмерно эмоциональным, но жёлтая карточка за этот эпизод – ненормально», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» вырвал победу на 90+5-й минуте матча благодаря голу своего форварда Диогу Жоты. До этого мерсисайдцы вели в счёте 3:0, однако потеряли преимущество и пропустили третий мяч за три минуты до финального свистка.