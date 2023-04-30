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«Ювентус» не сумел обыграть «Болонью» в матче Серии А

Завершился матч 32-го тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Ювентусом». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Встреча завершилась ничейным исходом – 1:1.

Счёт в матче открыла «Болонья»: на 10-й минуте Риккардо Орсолини реализовал пенальти.

Спустя 20 минут «Ювентус» получил отличную возможность отыграться – на этот раз судья назначил 11-метровый в ворота болонцев. Аркадиуш Милик не сумел переиграть голкипера хозяев.

Однако туринцы сумели сравнять счёт во второй половине: на 61-й минуте Милик подкараулил отскок после удара Федерико Кьезы и переправил мяч в сетку ворот Лукаша Скорупски. Матч так и завершился со счётом 1:1.

В игре первого круга «Ювентус» на своём поле разгромил соперника со счётом 3:0. В составе победителей голами отмечались Филип Костич, Душан Влахович и Аркадиуш Милик.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии туринцы располагаются на третьем месте, набрав 60 очков в 32 играх. «Болонья» занимает восьмую строчку таблицы Серии А, имея в активе 45 очков.