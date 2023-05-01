Тренер «Химок» Талалаев объяснил, почему Мирзов остался в запасе на матч с «Локо»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, почему полузащитник Резиуан Мирзов остался в запасе на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:5).

«Так если вы обращаете внимание, у нас как раз изменения в тактике и в активности в атаке происходят с выходом футболистов. Уровень готовности этих футболистов не позволяет их использовать на протяжении 90 минут. На сколько он готов, на столько он выходит.

Сейчас цветение было, у него реакция аллергическая и две недели он не тренировался полностью. То есть, были дни, когда он пропускал. Понятно, что когда Мирзов на поле, на нём держится два игрока соперника, но при этом он не всегда участвует в действиях без мяча. Поэтому всегда у тренерского штаба есть выбор: ты должен либо выбрать команду, либо надеяться на эпизод. Мы привыкли надеяться на эпизоды. С «Торпедо» это сработало с «Крыльями Советов» почти сработало», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Химок».