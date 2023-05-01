Гендир «Интера» Маротта – о будущем Лукаку: он игрок «Челси», так что решение за ними

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о будущем нападающего команды Ромелу Лукаку.

«Будущее Лукаку? Он любит «Интер» и этот город, но теперь он игрок «Челси», так что решение за лондонским клубом.

Мы обсудим будущее Лукаку с тренером и советом директоров, посмотрим, что будет дальше. В любом случае, он профессионал высочайшего класса и любит «Интер». Это крайне важно", – приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Лукаку выступает за «Интер» на правах аренды. Игрок принадлежит лондонскому «Челси». Контракт форварда с лондонцами действует до конца июня 2026 года.

В текущем сезоне на счету бельгийца 28 матчей в составе миланского клуба во всех турнирах, в которых он отметился 9 голами и 5 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что боссы «нерадзурри» не собираются продлевать аренду бельгийского форварда. По слухам, сам Лукаку не против продолжать своё выступление в «Интере».