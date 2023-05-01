Тренер «Торпедо» Савичев прокомментировал поражение от «Сочи»

Тренер московского «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал поражение от «Сочи» (1:3) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я считаю, что счёт закономерен. Первый тайм мы целиком провалили. Футболисты «Сочи» превосходят нас по классу, и противодействовать этому классу нужно было большим желанием выигрывать каждое единоборство. В этом компоненте мы проиграли — это и моё мнение, и по цифрам видно. Нельзя так действовать с командой, которая быстро двигает мяч и быстрее думает.

В первом тайме мы уступали по всем компонентам. Играть 15 минут, «когда петух клюнул в одно место…», извините за выражение, нельзя. Мы недовольны игрой», — приводит слова Савичева официальный сайт «Торпедо».

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка после 25 матчей. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков.