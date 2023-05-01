Ибрагимович намерен продлить контракт с «Миланом» ещё на один год

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не хочет заканчивать карьеру. Шведский форвард намерен продлить контракт с «россонери» ещё на один год, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, Ибрагимович настроен продолжать играть в футбол на высоком уровне и в ближайшее время попытается договориться о продлении контракта с боссами миланского клуба.

Сообщается, что шведский нападающий настроен весьма серьёзно: если у него не получится заключить новое соглашение с «Миланом», 41-летний футболист будет вынужден искать новый клуб для продолжения карьеры. Не исключены варианты перехода шведа в другую команду Серии А.

Действующий контракт нападающего с «россонери» истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость игрока согласно данным интернет-портала Transfermarkt – € 2 млн.

В текущем сезоне Ибрагимович провёл в составе «Милана» четыре матча в чемпионате Италии. Единственный гол форвард забил с пенальти в игре с «Удинезе» (1:3).