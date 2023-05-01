Тен Хаг – о Фернандеше: если хочешь побед и трофеев, тебе не обойтись без таких игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал результат матча 34-го тура чемпионата Англии, в котором манкуниацы минимально переиграли «Астон Виллу» (1:0). Единственный гол забил португальский полузащитник Бруну Фернандеш.

«Бруну — крутой игрок. Пару недель назад какие-то психи поднимали вопросы о его капитанстве, и это действительно безумие, потому что он — величайший лидер.

Он подаёт пример партнёрам, даёт команде очень много энергии, желания и решимости. Если хочешь побеждать и завоёвывать трофеи, тебе не обойтись без таких игроков, как он. Чтобы добиться успеха, вам нужны такие игроки, как Бруну, потому что он может играть более глубокую роль благодаря качеству своего паса.

Всем известно, насколько он хорош в роли «десятки», но он также очень хорош в организации прессинга. Он понимает момент, когда нужно закрыться, когда отступить и закрыть линии паса. Поэтому даже когда наш прессинг не срабатывает, он знает, когда нужно вернуться. И, конечно, он может отлично играть между линиями и отдавать передачи. У него очень много навыков. Работать с такими игроками, как он, — одно удовольствие», – сказал тен Хаг в интервью Sky Sports.

Отметим, что гол в ворота «Астон Виллы» стал для Фернандеша сотым во всех турнирах. «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице английской Премьер-лиге, набрав 63 очка в 32 матчах.