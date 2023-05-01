Дзюба посвящал дубль жене, Тикнизян пародировал празднование Артёма. Фото победы «Локо»

30 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал разгромную победу над «Химками». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Михаила Галактионова.
Московский «Локомотив» делит с санкт-петербургским «Зенитом» и ЦСКА первое место в Российской Премьер-Лиге по очкам, набранным после перерыва (по 19), сообщает Opta Sports.
Кроме того, «Локомотив» и «Краснодар» лидируют в чемпионате России по количеству голов, забитых после зимней паузы (по 22).
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка за 25 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 17 очков.
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