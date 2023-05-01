Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба посвящал дубль жене, Тикнизян пародировал празднование Артёма. Фото победы «Локо»

Дзюба посвящал дубль жене, Тикнизян пародировал празднование Артёма. Фото победы «Локо»
«Локомотив» — «Химки»
Аудио-версия:
Комментарии

30 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал разгромную победу над «Химками». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Михаила Галактионова.

Московский «Локомотив» делит с санкт-петербургским «Зенитом» и ЦСКА первое место в Российской Премьер-Лиге по очкам, набранным после перерыва (по 19), сообщает Opta Sports.

Кроме того, «Локомотив» и «Краснодар» лидируют в чемпионате России по количеству голов, забитых после зимней паузы (по 22).

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

«Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка за 25 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 17 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023