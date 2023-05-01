Роналду опубликовал пост с Джорджиной Родригес после слухов об их возможном расставании

Португальский нападающий команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду опубликовал совместное фото со своей девушкой Джорджиной Родригес после слухов об их возможном расставании.
«Приветствуем любовь», — написал Роналду в своей социальной сети.
Ранее в СМИ появились приписываемые Роналду слова о том, что Джорджина начала раздражать своего партнёра тем, что проводит очень много времени в торговых центрах и тратит огромное количество денег.
Роналду и Джорджина до сих пор не состоят в браке, хотя у пары есть несколько общих детей.
В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в 12 матчах, в которых записал в свой актив 12 голов и две результативные передачи. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.
Роналду после поражения пнул бутылку под крики «Месси!»:
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