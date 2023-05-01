Алан Дзагоев оценил шансы «Рубина» на возвращение в РПЛ

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев оценил свой сезон в составе казанского клуба, который ведёт борьбу за возвращение в РПЛ.

«Как оцениваю свой сезон в Казани? В целом положительно оцениваю. За сезон было одно небольшое повреждение, сейчас восстановился и уже набрал хорошие кондиции. Так что готов помогать команде.

Уверенность в выходе РПЛ есть. Могли быть, конечно, выше, но сейчас набираем, уже две победы подряд. Надеюсь, так и продолжим — задачу стать первыми никто не отменял. Думаю, все получится», — приводит слова Дзагоева Sport24.

Дзагоев покинул московский ЦСКА летом 2022 года и в статусе свободного агента присоединился к казанскому клубу. В текущем сезоне 32-летний футболист провёл за «Рубин» 17 матчей в Первой лиге, забил три гола и стал автором двух результативных передач.