Холанд повторил общий рекорд Ширера и Коула по числу голов в сезоне АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд повторил рекорд по числу голов в сезоне АПЛ.
Форвад поразил ворота «Фулхэма» с пенальти в матче 34-го тура АПЛ. Это 34-й гол норвежца в текущем розыгрыше чемпионата Англии.
Таким образом, норвежец повторил общий рекорд (без учёта числа матчей) по голам в Премьер-лиге. По 34 гола было у Энди Коула (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95) – они забивали в чемпионате с 22 командами, когда играли 42 тура.
Ранее Холанд побил рекорд по голам за 38-матчевый чемпионат (при 20 командах), установленный нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом в сезоне-2017/18.
Холанд перешёл в «Сити» летом прошлого года из дортмундской «Боруссии» за € 60 млн. Контракт футболиста с «горожанами» рассчитан до конца июня 2027 года.
Холанд повторил рекорд Салаха по голам в АПЛ:
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