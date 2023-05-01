Холанд повторил общий рекорд Ширера и Коула по числу голов в сезоне АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд повторил рекорд по числу голов в сезоне АПЛ.

Форвад поразил ворота «Фулхэма» с пенальти в матче 34-го тура АПЛ. Это 34-й гол норвежца в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

Таким образом, норвежец повторил общий рекорд (без учёта числа матчей) по голам в Премьер-лиге. По 34 гола было у Энди Коула (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95) – они забивали в чемпионате с 22 командами, когда играли 42 тура.

Ранее Холанд побил рекорд по голам за 38-матчевый чемпионат (при 20 командах), установленный нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом в сезоне-2017/18.

Холанд перешёл в «Сити» летом прошлого года из дортмундской «Боруссии» за € 60 млн. Контракт футболиста с «горожанами» рассчитан до конца июня 2027 года.

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