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«Наполи» просто продлевает удовольствие». Спаллетти — о ничьей с «Салернитаной»

«Наполи» просто продлевает удовольствие». Спаллетти — о ничьей с «Салернитаной»
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал ничейный исход матча с «Салернитаной».

«Очевидно, ребята очень разочарованы тем, что не смогли доставить эту радость болельщикам. «Салернитана» организована и закрыта в обороне, и это усложнило нам задачу.

Даже если бы мы вдруг выиграли, мне было бы гораздо приятнее видеть, как люди празднуют, потому что мы слышим и всем сердцем чувствуем их привязанность. Мы олицетворяем их мечту, они её ощущают.

Мы хотели подарить второй гол болельщикам. Мне кажется, что мы просто продлили удовольствие, я не испытываю дискомфорта из-за положения в таблице. Просто празднование продлится немного дольше, потому что я убеждён, что мы наберём эти два очка.

Все, кто любит этот вид спорта, будут рады, если «Наполи» выиграет скудетто. Это понравится всем любителям спорта, кроме тех, кто немного вредина.

Любому, кто надевает майку клуба с такой историей, тренерами и игроками, которые прошли через это, никуда не деться – нужно выиграть титул, чтобы ходить с высоко поднятой головой. В противном случае это лишь частичное достижение.

Сейчас нам не хватает остроты и качества, которые были у нас в начале сезона, потому что здесь, как и в марафоне, последний километр даётся труднее всего», – приводит слова Спаллетти Football Italia со ссылкой на DAZN.

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