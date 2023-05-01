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Галтье прокомментировал поражение «ПСЖ» в матче с «Лорьяном»

Галтье прокомментировал поражение «ПСЖ» в матче с «Лорьяном»
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал поражение своей команды в матче 33-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (1:3).

«В целом, это большое разочарование, и мы должны быстро отреагировать, потому что мы не знаем, сколько очков у нас будет впереди. Наша вторая часть сезона очень средняя, должна быть коллективная и индивидуальная осведомленность. Мы должны смотреть вперёд. Нас ждёт матч в Труа, мы лидируем с начала чемпионата, но мы должны закончить его победами. У нас есть амбиции делать больше», — приводит слова Галтье RMC Sport.

«ПСЖ» за пять туров до конца чемпионата Франции возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив 75 очков. «Марсель», в свою очередь, занимает второе место, набрав 70 очков.

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