«Локомотив» подтвердил уход Михаила Галактионова с поста тренера молодёжной сборной России

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал об уходе главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова с аналогичной должности в молодёжной сборной России.
«Михаил Галактионов действительно ушёл из молодежной сборной России и на сегодняшний день возглавляет только «Локомотив». Сейчас это плюс для клуба. Насколько это была инициатива клуба? Мы всегда готовы работать с РФС. Понимаем, что талантливые тренеры принадлежат не только клубу, но и сборным России», — приводит слова Нагорных Sport24.
Галактионов работал на посту главного тренера молодёжной сборной России с декабря 2018 года. В ноябре 2022 года 38-летний специалист возглавил «Локомотив».
Железнодорожники занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 25 матчах.
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