Кейн: трудно выразить словами, что произошло в последние 10 секунд матча с «Ливерпулем»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал поражение команды в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (3:4). Лондонцы пропустили гол на 94-й минуте.

«Первые 20 минут были ужасными, это не первый раз в этом сезоне. Нам нужно начать лучше понимать большие игры.

«Первые 20 минут — это одна игра, а затем в следующие 75 минут, у нас были шансы, мы попали в штангу и полностью заслужили вернуться в игру. В целом, это был бы отличный камбэк. Трудно выразить словами, что произошло в последние 10 секунд, как и почему это происходит.

Я думаю, что в течение сезона мы показали, что можем вернуться к играм, и то, что мы делаем это здесь, на «Энфилде», показывает, на что мы способны, но то, что мы стартовали, трудно выразить словами, и это неприемлемо», — приводит слова Кейна BBC.

На данный момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 56 очков. «Тоттенхэм», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 54 очка.

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