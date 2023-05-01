«Наполи» летом не продаст Хвичу, однако может расстаться с другими лидерами
Поделиться
«Наполи» не будет продавать грузинского вингера Хвичу Кварацхелию в летнее трансферное окно, сообщает Il Mio Napoli со ссылкой на Il Mattino.
По сведениям источника, арезидент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис будет отклонять все предложения по 22-летнему грузину, которого клуб приобрел летом за € 11,5 млн.
При этом не исключаются возможные продажи нападающего Виктора Осимхена и защитника Ким Мин Чжэ.
Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и 16 результативных передач.
Осимхен и Хвича празднуют чемпионство «Наполи
Комментарии
- 1 мая 2023
-
06:28
-
06:25
-
06:12
-
05:59
-
05:48
-
05:43
-
05:41
-
04:58
-
04:33
-
04:33
-
04:13
-
04:06
-
04:03
-
03:52
-
03:43
-
03:39
-
03:10
-
03:07
-
02:00
-
01:04
-
00:54
-
00:48
-
00:43
-
00:34
-
00:33
-
00:31
-
00:28
-
00:23
-
00:19
-
00:17
-
00:16
-
00:08
-
00:02
- 30 апреля 2023
-
23:59
-
23:53
Партнерский контент