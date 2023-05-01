«Наполи» летом не продаст Хвичу, однако может расстаться с другими лидерами

«Наполи» не будет продавать грузинского вингера Хвичу Кварацхелию в летнее трансферное окно, сообщает Il Mio Napoli со ссылкой на Il Mattino.

По сведениям источника, арезидент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис будет отклонять все предложения по 22-летнему грузину, которого клуб приобрел летом за € 11,5 млн.

При этом не исключаются возможные продажи нападающего Виктора Осимхена и защитника Ким Мин Чжэ.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и 16 результативных передач.

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