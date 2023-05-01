Леау: Ибрагимович сказал, что надо фокусироваться на футболе, а не на музыке

Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау рассказал, как на его музыкальный альбом отреагировали футболисты команды.

«Я всегда хотел делать что-нибудь в музыке. Это позволяет мне выразить себя, потому что я застенчив. Я застенчивый человек и не всегда демонстрирую свои эмоции и чувства. Но через музыку могу это сделать, это как другой мир.

Игроки «Милана» слышали мой музыкальный альбом. Некоторые смеялись, но другие поддержали. Ибрагимович смеялся, сказал, что нужно фокусироваться на футболе. Но другие посоветовали продолжать», — приводит слова Леау Milan News.

В текущем сезоне итальянской Серии А Леау принял участие в 29 матчах, забил 12 мячей и стал автором шести результативных передач. Также на его счету один гол и четыре голевых передачи в десяти матчах Лиги чемпионов.

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