Юрген Клопп: должен сказать, что Роберто Де Дзерби — это вау
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о наставнике «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
«Брайтон» в эти выходные сыграл один из лучших матчей, который я только видел в своей жизни. Должен сказать: Роберто Де Дзерби – это вау.
Они позади нас с двумя матчами в запасе, «Астон Вилла» тоже развивается. Если мы обойдём их, то это уже будет успехом», — приводит слова Клоппа BBC.
На данный момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 56 очков. В следующем туре «Ливерпуль» встретится с «Фулхэмом».
Напомним, в матче 33-го тура чемпионата Англии «Брайтон» одержал победу над «Вулверхэмптоном» со счётом 6:0.
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