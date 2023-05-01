Пети: если Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов, то ему нужно уйти из «ПСЖ» в «Реал»

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Эммануэль Пети заявил, что нападающему французского «ПСЖ» Килиану Мбаппе стоит покинуть парижский клуб, если он хочет стать лучшим футболистом в мире и выиграть Лигу чемпионов. Экс-полузащитник верит, что у форварда всё ещё есть вариант перехода в мадридский «Реал».
«Если Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов, стать лучшим игроком в мире и выиграть «Золотой мяч», то, я думаю, ему нужно уйти из «ПСЖ». Я считаю, что дверь в «Реал» Мадрид всё ещё открыта для него, но, возможно, и не так широко, как два года назад», — приводит слова Пети «твиттер» Instant Foot со ссылкой на YouTube-канал Legal Sportsbook.
Мбаппе мог перейти в «Реал» в прошлом году, однако принял решение продлить контракт с «ПСЖ».
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами
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