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«Барселона» досрочно выиграла женский чемпионат Испании, Путельяс вернулась после травмы

«Барселона» досрочно выиграла женский чемпионат Испании, Путельяс вернулась после травмы
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Женская команда «Барселоны» досрочно стала чемпионом Испании. Футболистки каталонского клуба одержали 26 побед в 26 матчах и лишили соперников даже математических шансов на борьбу за золотые медали.

В последнем матче «Барселона» разгромила женскую команду «Уэльва» со счётом 3:0. На поле после травмы вернулась Алексия Путельяс, заменив Клаудиу Пину на 74 минуте матча. Путельяс пропустила практически 10 месяцев из-за разрыва крестообразной связки. Она получила серьёзную травму во время тренировки женской сборной Испании в преддверии старта чемпионата Европы — 2022 среди женских команд.

Путельяс выступает за женскую команду «Барселоны» с 2012 года. В составе клуба футболистка пять раз становилась чемпионкой Испании, выиграла Лигу чемпионов и ряд других трофеев. С 2013 года Путельяс вызывается в женскую сборную Испании. По итогам 2021 года Путельяс стала обладательницей «Золотого мяча».

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