Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ювентуса» отреагировал на неудачи команды, упомянув звезду НБА Адетокунбо

Тренер «Ювентуса» отреагировал на неудачи команды, упомянув звезду НБА Адетокунбо
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал серию неудачных результатов команды, упомянув звёздного форварда команды НБА «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Греческий баскетболист после сенсационного вылета своей команды из плей-офф в этом сезоне заявил, что не считает провалом этот результат, так как выигрывать каждый год невозможно.

«У меня не было никакого конфликта с игроками. Что случилось? Кто об этом рассказал? Назовите мне имена. Нам нужно сосредоточиться на следующей игре. У людей богатое воображение, и, когда «Ювентус» проигрывает, они говорят много лжи. На днях слышал, как Яннис говорил о неудачах. Побеждает только одна команда, и мы должны быть этой командой.

В чемпионате у нас ещё есть цель попасть в четвёрку лучших, надеюсь, нам удаться финишировать вторыми, чтобы улучшить результаты прошлого сезона. Наша основная цель — играть в Лиге чемпионов. Мы можем это сделать и постараемся выиграть Лигу Европы», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Материалы по теме
Адетокунбо отреагировал на критику после вылета «Милуоки», приведя в пример Джордана

Рабьо надел на себя подаренную голову лошади

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023