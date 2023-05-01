Агент Мирзова подтвердил, что летом игрок мог перейти в турецкий «Сивасспор»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника подмосковных «Химок» Резиуана Мирзова, рассказал, что прошлым летом у его клиента был вариант с переходом в турецкий «Сивасспор», однако трансфер не состоялся по ряду причин. Представитель футболиста отметил, что игроку это предложение было интересно.

«Летом по Мирзову было конкретное предложение из «Сивасспора». По ряду нюансов не сложилось, но Мирзову этот вариант был интересен. В итоге туда уехал Н'Жье из «Динамо», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Контракт Мирзова с «Химками» истекает в июне 2023 года. Ранее агент футболиста заявил, что тот покинет подмосковную команду, если она вылетит из РПЛ.