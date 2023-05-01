Федерация футбола Грузии не обращалась в «Локомотив» по защитнику Марадишвили
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что в клуб не поступали запросы от Федерации футбола Грузии по защитнику Константину Марадишвили, а сам игрок не менял гражданства.
«Пока никаких запросов от Федерации футбола Грузии не было, Константин не менял гражданство. Знаю, что это его позиция и позиция его отца, насколько могу судить по той информации, что я имею», — приводят слова Нагорных «РИА Новости Спорт».
23-летний Марадишвили родился в Москве и является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне защитник сыграл за «Локомотив» 24 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Игрок пока не выступал за основную сборную России.
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