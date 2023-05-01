Самедов — о ретроматче в Волгограде: важный день, надо доставить удовольствие болельщикам

Бывший футболист сборной России Александр Самедов высказался о проведении ретроматча между «Динамо» и «Спартаком» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. В составе хозяев сыграют легенды московского «Динамо» и волгоградского «Ротора». За гостей сыграют ветераны «Спартака».

«Настроение отличное! Выспались, потом поедем на первое мероприятие. Так что всё хорошо.

Рад всех видеть. Всегда рад встречаться такой компанией. Очень любим эти мероприятия. Всегда с удовольствием приезжаем.

Цель от ретроматча? Получить удовольствие от игры и доставить удовольствие болельщикам, чтобы все порадовались. Важный день», — сказал Александр Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.