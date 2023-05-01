Форвард «Зенита» Малком: хочется оставить свой след в истории российского футбола
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком заявил, что хотел бы оставить свой след в истории российского футбола, и пообещал, что попытается побить рекорд по количеству забитых мячей за один сезон, принадлежащий Олегу Веретенникову.
«О рекордах, естественно, совсем не думаю. Единственное, чего мне хочется, — это просто забивать голы и помогать ими «Зениту» завоёвывать титулы. Но раз уж вы мне рассказали об этом и раз уж я так близко подобрался к этому историческому достижению, что ж, попробуем его перекрыть и войти в историю. Нечего говорить, хочется оставить свой след в истории российского футбола», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».
За пять туров до конца текущего сезона у Малкома 22 гола. Рекорд Веретенникова — 25 забитых мячей.
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