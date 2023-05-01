Объявлена бригада арбитров на решающий матч финала Пути РПЛ в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейскую бригаду на ответный финальный матч Пути РПЛ в Фонбет Кубке России по футболу сезона-2022/2023. Встреча «Урала» и ЦСКА состоится в среду, 3 мая, в Екатеринбурге.

Обслужит решающий матч финала Пути РПЛ бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистировать ему будут Валерий Данченко и Алексей Лунёв. В роли резервного рефери выступит Алексей Сухой. За VAR будет отвечать Виталий Мешков и его ассистент Андрей Веретёшкин. Инспектор матча — Юрий Баскаков, комиссар – Сергей Змиевский.

Напомним, первая игра команд проходила в Москве. В том матче команды сильнейшего не выявили — финальный свисток арбитра зафиксировал ничью 1:1.