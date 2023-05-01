Объявлена бригада арбитров на решающий матч финала Пути РПЛ в Кубке России
Поделиться
Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейскую бригаду на ответный финальный матч Пути РПЛ в Фонбет Кубке России по футболу сезона-2022/2023. Встреча «Урала» и ЦСКА состоится в среду, 3 мая, в Екатеринбурге.
Обслужит решающий матч финала Пути РПЛ бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистировать ему будут Валерий Данченко и Алексей Лунёв. В роли резервного рефери выступит Алексей Сухой. За VAR будет отвечать Виталий Мешков и его ассистент Андрей Веретёшкин. Инспектор матча — Юрий Баскаков, комиссар – Сергей Змиевский.
Напомним, первая игра команд проходила в Москве. В том матче команды сильнейшего не выявили — финальный свисток арбитра зафиксировал ничью 1:1.
Комментарии
- 1 мая 2023
-
13:04
-
12:54
-
12:52
-
12:40
-
12:37
-
12:30
-
12:29
-
12:22
-
12:15
-
12:15
-
12:00
-
11:48
-
11:41
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:27
-
11:25
-
11:24
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:38
-
10:36
-
10:30
-
10:15
-
10:12
-
10:07
-
09:59
-
09:45
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:00
-
09:00
Партнерский контент