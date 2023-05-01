Объявлены судейские назначения на первый матч финала Пути регионов в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейскую бригаду на матч первого этапа финала Пути регионов в Фонбет Кубке России по футболу сезона-2022/2023. Встреча «Краснодара» и «Акрона» состоится в среду, 3 мая, в Краснодаре.

Судейские назначения на матч «Краснодар» – «Акрон»: главный арбитр – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Павел Кукуян; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Зуев; комиссар – Филипп Яковлев.

Напомним, на пути к этой стадии «Акрон» прошёл четыре московских клуба — «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и «Торпедо». «Краснодар» изначально выступал в Пути РПЛ, откуда вылетел после поражения в матче с ЦСКА. На Пути регионов «быки» прошли «Ахмат», «Ростов» и «Крылья Советов».