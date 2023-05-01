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Роналду хочет покинуть Саудовскую Аравию. Он может стать послом «Реала»

Роналду хочет покинуть Саудовскую Аравию. Он может стать послом «Реала»
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Мадрид. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, у Роналду возникли трудности в адаптации к новой стране и культуре Саудовской Аравии. Также португальцу мешает языковой барьер. Роналду хочет вернуться в Мадрид, где провёл девять лет, играя за местный «Реал».

Португальский нападающий был близок к переходу в мадридский «Атлетико» до трансфера в «Аль-Наср», однако болельщики «матрасников» выступили против потенциального подписания Роналду.

Президент «Реала» Флорентино Перес готов предложить Роналду вернуться в клуб в качестве посла или предложить португальцу пост в спортивном руководстве команды.

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