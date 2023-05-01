Лепёхин — о голе Дзюбы «ударом скорпиона»: не каждый бы смог разобраться в такой ситуации
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Бывший футболист Константин Лепёхин отреагировал на гол нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы «ударом скорпиона».
«В моменте с голом Дзюбы «Химкам» присутствует элемент удачи. Тем не менее он смог сложиться и подставить ногу. В такой ситуации не каждый бы смог разобраться», — сказал Константин Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, 30 апреля состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Локомотив» одержал крупную победу со счётом 5:1.
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