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Агент Головина: Фабрегас до сих пор даёт Саше советы. Сеск очень высокого мнения о нём

Агент Головина: Фабрегас до сих пор даёт Саше советы. Сеск очень высокого мнения о нём
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об общении своего клиента с известным испанским футболистом Сеском Фабрегасом.

«Фабрегас очень высокого мнения о Головине. Саша с Сеском до сих пор очень близко общаются, списываются. Фабрегас уже давно не в «Монако», но до сих пор даёт Головину советы: «Вот здесь ты сыграл хорошо, но в этом тебе надо добавить». Они очень тепло контачат, это кайф. Саша многому научился у него, Фабрегас постоянно говорил ему больше открываться между линий. Понятно, что Сеск в «Монако» был уже в возрасте, но всё равно было видно, какого уровня это футболист», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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