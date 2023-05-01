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Дмитрий Черышев заявил о желании работать главным тренером в России

Дмитрий Черышев заявил о желании работать главным тренером в России
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Главный тренер андоррской «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев заявил, что хотел бы поработать в России, однако отметил, что ему бы хотелось решать серьёзные задачи.

«Я бы с удовольствием работал бы и в России. На данный момент у меня есть контракт и обязательства с этим клубом, я стараюсь выполнять свою работу на 200%, хочу решать серьёзные задачи. Мне хотелось бы, чтобы российские клубы тоже участвовали в еврокубках», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

53-летний Черышев ранее работал в России главным тренером саранской «Мордовии» и «Пари Нижний Новгород». Также российский специалист имеет опыт работы в системах мадридского «Реала», «Севильи» и санкт-петербургского «Зенита». Контракт Черышева с андоррской командой рассчитан до конца текущего сезона.

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