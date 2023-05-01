Агент Комличенко Клюев ответил на резкие слова Талалаева в адрес форварда

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Николая Комличенко, ответил на резкие слова Андрея Талалаева в адрес форварда. Напомним, Талалаев открыто обвинил Комличенко в симуляциях, ведь футболист заработал на себе в этом сезоне рекордное количество пенальти. За нападающего заступился главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, вступивший в словесную перепалку с Талалаевым.

«Я хорошо отношусь к Андрею Викторовичу, видимо, он очень переживает за Колю. Я только так могу объяснить его слова. Но я положительно отношусь к тому, что на Комличенко столько назначают пенальти. Значит, он хорошо играет и делает свою работу. У нас же есть VAR», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.