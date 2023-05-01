Вадим Евсеев возглавил «Факел»
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Воронежский «Факел» объявил о назначении на пост главного тренера известного российского специалиста Вадима Евсеева.
Ассистировать новому наставнику «Факела» будут новый помощник главного тренера Сергей Томаров, а также Владимир Сычёв, который будет работать с вратарями вместо Александра Чихрадзе.
Напомним, последним местом работы Вадима Евсеева был «Шинник». Незадолго до увольнения специалиста из ярославского клуба произошёл конфликт между Евсеевым и полузащитником команды Александром Галимовым. Тренер отстранил игрока после ошибки в матче с «Аланией» (0:1).
До «Шинника» Евсеев работал ассистентом главного тренера в «Текстильщике» и «Амкаре», а также главным тренером – в «Амкаре», «СКА-Хабаровск» и «Уфе».
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